文章日期：2022年4月4日 17:18
多個新盤加緊推盤部署，九建（0034）旗下已屆現樓多時的堅尼地城加多近山，最新推出1伙頂層複式戶，將於周五（4月8日）起招標。單位為53樓及55樓A室，屬5房4套房連儲物室間隔，實用面積2167方呎，連1126方呎平台。招標期由周五（4月8日）至5月7日。
翻查資料，單位同層的另一伙複式B室，去年5月以8534萬元連車位售出，單位實用面積1778方呎，連1102方呎平台，折合實呎47,998元。
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