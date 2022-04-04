翻查資料，單位同層的另一伙複式B室，去年5月以8534萬元連車位售出，單位實用面積1778方呎，連1102方呎平台，折合實呎47,998元。

其他報道

嘉麟閣海景戶6.5萬連車位租出 回報2.9厘

測量師學會籲標準補價擴展至洪水橋新發展區

凱樂苑首現銀主盤 2房叫價546萬貴3年前買入價1倍

匯星壹號2房1338萬易手 4年實蝕逾200萬

錦上路站1A期命名柏瓏I 涉715伙料短期登場

駿景園3房1260萬沽 27年升1.5倍

黃埔花園3房戶1130萬易手 一手業主35年大賺15倍離場

維峯‧浚匯1房特色戶737萬沽 呎價逾3萬

晉海3房特色戶1183萬沽 4年升逾百萬

上車客720萬購德福2房 業主持貨40年升34倍

太古城本月暫錄3成交 兩房呎售1.9萬

信置與普門基金會建過渡性房屋「普綠軒」 料提供85伙 146方呎起