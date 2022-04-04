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加多近山推頂層複式 周五起招標

多個新盤加緊推盤部署，九建（0034）旗下已屆現樓多時的堅尼地城加多近山，最新推出1伙頂層複式戶，將於周五（4月8日）起招標。單位為53樓及55樓A室，屬5房4套房連儲物室間隔，實用面積2167方呎，連1126方呎平台。招標期由周五（4月8日）至5月7日。

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