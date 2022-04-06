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糖街巨舖一拆二 劈租八成招徠 近年NEWAY CINEMA CITY棄租

本港早前第五波疫情來勢洶洶，確診數字幾何級增長，多個表列處所被勒令暫停營業，戲院是其中之一。由著名電影人黃栢鳴（又名黃百鳴）等旗下租用銅鑼灣糖街前NEWAY CEO巨舖部分的CINEMA CITY VICTORIA，今年初於爆疫下宣布結業。戲院離場後，業主近期將商舖重新招租，並因應疫下市况，將逾萬方呎巨舖拆細放租，月租大減近八成，呎租低見31元，料為區內商舖新低水平。

明報記者

早前承租銅鑼灣糖街樂聲大廈的CINEMA CITY VICTORIA，今年2月宣布結業後，近日市場有消息稱，業主將商舖拆細放租。據悉CINEMA CITY租用地下連1樓部分樓面，總面積約1.4萬多方呎，2017年租用時月租約200萬元，業主現把物業「一開二」，其中一個6652方呎地舖，每月叫租約23.3萬元，呎租約35元；另一舖位包括3738方呎地舖，及1樓3604方呎，總面積7342方呎，每月叫租23萬元，呎租低見31元。換言之，上述物業「一拆二」後，月租叫價合共僅約46.3萬元，較CINEMA CITY VICTORIA離場前月租200萬元，劈價153.7萬元或77%。

位於怡和街、糖街交界的樂聲大廈，並非銅鑼灣一線位置，但正對維多利亞公園的舖位，最輝煌的年代為NEWAY CEO租用地下至3樓共4層，涉及7萬方呎樓面，當時曾為港島區一個指標夜蒲熱點，但後來卡拉OK行業式微，NEWAY CEO亦棄租地下及1樓部分，只保留2、3樓兩層，至2020年業主向NEWAY CEO入稟追討租金、冷氣費及廣告牌牌費逾1906.8萬元。據悉，上述由NEWAY CEO租用之2、3樓，業主亦接受分拆出租，呎租約28元。

前Victoria's Secret巨舖擬拆細招租

事實上，新冠疫情重創零售業，商舖租金急插水，至今仍未有止跌迹象，有業主放棄矚目巨舖，將商舖拆細，以便增加出租的機會。除上述商舖外，曾經由Forever 21以月租1378萬元租用而成為全港最貴舖位的京華中心逾5萬方呎巨舖，2020年遭Victoria's Secret棄租後（當時月租700萬元），舖位至今仍進行工程，消息指業主正叫價約800萬元放租，但業主亦明白以現時市道，較難有租客承租整個樓面，故據代理稱，業主亦接受知名品牌主動洽租部分樓面，至於把舖位分拆成多少個舖位、面積多少，則要雙方再商議。

前Esprit舖 曾短租快閃店

另外，震雄集團（0057）或相關人士持有中環皇后大道中永恒商業大廈近2萬方呎巨舖，過去曾由連鎖服裝品Esprit以月租200萬元租用，品牌在2020年4月離場後，同年11月以短租形式租予快閃店，近期業主再有新動作，擬將商舖拆細招租。市場消息稱，疫情反覆，不少國際品牌退出香港市場，又或是縮減租用舖面，故業主決定將商舖拆細，以爭取長租的零售商戶。據悉，快閃店今年2月已離場，而業主隨即研究將商舖拆細，預計最快下半年完成分拆工程。

[香港地產]

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