新地副董事總經理雷霆接受本報查詢時表示，集團將於本季推售的大型樓盤，包括白石角優景里1期及屯門兆康項目1A期，另太子道西PRINCE CENTRAL、北角海璇2期及天水圍Wetland Seasons Bay 3期，則會以現樓形式推售，另當中的優景里1期及PRINCE CENTRAL有機會下月初開售。

雷霆：優景里1期最快下月推

綜合地政總署及發展商過往公布資料，上述5個項目合共可提供2113個單位，其中優景里項目，毗鄰去年施政報告中提及的擬建港鐵白石角站，整個項目分3期發展，已先後入紙申請預售，第1期涉及576伙，預計明年11月落成。

另一個矚目新盤，為屯門兆康項目，新地目前已分成6期入紙申請預售，合共提供4585個單位，分別於2023年6月至2025年6月落成，其中今季有機會推出的1A期，涉及824伙，預計明年6月落成，樓花期約15個月。新地今季亦有多個現樓項目擬推出，如海璇2期，項目共提供228伙，主要戶型由開放式至4房單位，前排臨海單位以3至4房的大宅為主，另設有特色戶。

御海灣II盡推最後28伙 個別加價5%

除全新盤外，新地旗下貨尾盤亦有加推。屯門御海灣II昨加推8號價單，盡推餘下28個單位應市，個別單位提價高達5%，今張價單28伙，實用255至501方呎，包括7伙開放式、2伙1房連儲物室、8伙2房及11伙3房單位，以60日付款計劃計算，折實價513.82萬至逾1183萬元，折實平均實呎20,474元。發展商同時公布銷售安排，推出10伙於周六以先到先得形式發售，當中6伙更為全新推出市場的第8號價單之單位。

另外，昨日為清明節假期，新盤市場錄約5宗成交，其中宏安（1243）油塘曦臺1座6樓B室，實用795方呎，3房1套連儲物室，以1585.2萬元售出，實呎19,940元。

[香港地產]