市況好轉，指標屋苑鰂魚涌太古城成交量及做價亦隨大市回升，屋苑4月迄今累錄7宗成交，實呎約1.9萬元。剛過去的清明節假期錄得3宗成交，包括一個凶宅單位以低正常戶市價三成獲用家承接。
中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城翠榕閣極低層戶，實用面積897方呎，外連接公家平台，採3房1套間隔、望樓景，屬凶宅單位。原業主於今年1月中以1300萬元放盤，累減約320萬元或近25％，最新以980萬元易手，實呎10,925元，較市價低25％至30％。
原業主2013年6月以687萬元買入，持貨約9年，帳面獲利293萬元或約43％。據悉，新買家為外區用家。
據區內代理指，上述成交單位曾於2013年年初發生雙屍命案，當時一名女子上吊，其10歲兒子昏迷在床上，兩人被證實當場死亡。
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