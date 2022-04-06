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海港城推多項消費券優惠 最高消費回贈達1.5萬

消費券第一期明日發放，各商場紛紛推優惠吸客。九倉置業（1997）旗下尖沙嘴海港城配合新一輪消費券發放，推出消費優惠及獎賞回贈，商場內有逾60個商戶及餐廳參與，部分商品低至64折。

 

另由即日起，顧客在海港城同日滿指定金額，即可參加海港城REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，逢周二及周日更可獲雙倍優惠券獎賞，最多可賺取1.5萬元優惠券。

此外，海港城還推出「TODAY BEST OFFER」每日限時限量快閃驚喜優惠，顧客只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲得當日精選優惠詳情，包括買一送一、低至一折精選商品等，即掃即享。每個優惠限時一天，數量有限，售完即止。

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