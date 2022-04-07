原業主1990年116萬買入

上述康怡花園的「烹夫單位」，位於D座低層12室，實用596方呎，3房間隔，業主叫價750萬元、連1個車位放售，實呎約12,584元，較市價約1000萬元低約兩成半。據了解，業主底價低見450萬元，實呎僅約7550元。資料顯示，單位現由一家公司持有，1990年116.1萬元購入，若業主最終以底價售出，料帳面獲利333.9萬元或近3倍。

「烹夫案」發生於1988年2月，當時單位戶主為一對夫婦，太太因發現丈夫有婚外情後產生爭執，混亂間將丈夫擊斃。其後該名太太肢解丈夫屍體，並將人體殘肢放入焗爐及大煲煮熟，分多次當作垃圾拋棄。雖然已事隔34年之久，但單位仍為本港其中一個為人熟知的「超級凶宅」。

1988年妻殺夫肢解成「超級凶宅」

「凶宅大王」伍冠流認為，發生謀殺案的凶宅，一般為市價六七折，甚至五六折出售；上述康怡凶宅叫價具吸引力。不過他指出，「我買凶宅都係揀自殺的，因為較易出租；涉謀殺案凶宅涉及折扣優惠較多，但搵客好費心力」。翻查資料，業主曾多次放售，但未獲承接，業主及後將單位放租，而甲組足球隊愉園前巴西外援湯美，曾於1999年以月租1萬元租住。

事實上，近日市場錄得不少事故單位成交，西九龍御金．國峯7座低層開放式戶，實用322方呎，上月以550萬元成交，實呎17,081元，較正常同類市價低逾一成；原業主2012年525萬元一手購入，連使費計料僅賺約3萬元。

御金．國峯於2017年發生一宗涉及婚變命案，一對居於第7座的夫婦發生爭執，男方以刀傷妻子後，將其扔下樓再跳樓自殺，分別跌在兩個低層單位平台身亡；上述成交單位則屬該兩個凶宅的同層戶。

其他報道：

用家近千萬購太古城凶宅 實呎1.1萬低正常戶市價三成 單位曾發生雙屍案