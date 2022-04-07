新一輪政府電子消費券即日派發，新地（0016） 代理執行董事馮秀炎表示，第二期消費券派發首天，旗下15個商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣世貿中心、尖沙嘴新太陽廣場等，人流均有回升，但市道刺激力度仍待觀察，而消費券帶動下，配合商場密集式的優惠獎賞及創意互動體驗，加上復活節即將來臨，預計今年第二季商場人流生意表現將較首季理想。
她又指，旗下商場首階段推出多重消費獎賞，送出總值超過800萬元獎賞，其中早鳥優惠逾千個名額一推出旋即換罄，新一輪政府電子消費券推出首日商場已派發逾1,500份消費優惠，料商場及商戶均受惠，並以電子影音、個人護理健康產品、金飾行業最受惠。
以電子影音為例，最新型號平版電腦、新款智能手機料將受捧，人均消費可望達3,000至5,000元；個人護理方面，市民主要購買保健產品及抗疫用品;而金飾行業近來轉攻本地市場，推出5,000至6,000元的金飾系列，針對投資保值客，料可搶攻不少消費券購買力。
配合新一輪消費券，是日apm及大埔超級城分別請來星級KOL陳山聰、丁子朗及孔德賢進行網上直播，即場推介電子消費券潮買攻略，覆蓋個人護理、時尚服飾等，另加碼新一浪優惠，向從九個撤銷禁飛令的國家回港港人，送出回港有「禮」包，消費券加優惠券等。
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