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戴德梁行：疫情緩和 料今季寫字樓租金微跌1%

再有代理行分析今年首季的工商物業市道表現，戴德梁行表示，受第五波疫情影響，今年首季寫字樓租賃活動轉靜，戴德梁行香港董事總經理及項目/企業服務部主管蕭亮輝表示，今年1月寫字樓租金表現大致平穩，惟自2月起新冠疫情嚴峻，租賃活動明顯較早前淡靜，整體租金按季回落約0.9%，按年則下跌3.1%。

他續指，寫字樓租金距離2019年的高位累跌近27%，預計寫字樓租金大幅下跌的空間不大，預計今季只有大約50至100點子的下跌空間，隨著疫情有望受控及逐步放寬社交距離措施，預料今季租金平穩，僅跌約1%，而下半年租賃活動會陸續恢復，租金走勢可望回復平穩。

寫字樓租金從3年前高位累跌27% 

至於商廈吸納量方面，蕭亮輝指，今年首季市場總淨吸納量為24.51萬方呎，是連續三個季度錄得正數，上季新租賃成交以銀行及金融行業租戶佔多，佔約34.7%。他預計，今年全年將錄得30萬至50萬方呎的淨吸納量。

零售市場方面，戴德梁行香港商舖部、代理及管理服務主管及執行董事林應威指，第五波疫情重創商舖市場，零售核心區旺角及尖沙嘴商舖空置率達16.4%及14.3%。隨著疫情近期轉趨穩定，社交距離措施可望於本月內陸續放寬，預計本季整體商舖租金下跌的空間不大，並有望於下季逐漸復蘇。

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