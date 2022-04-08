會德豐地產常務董事黃光耀表示，啟德MONACO MARINE短期內公布推售部署，預計最快今日上載樓書，短期公布銷售安排，成為疫情後首個推售的樓盤。他續指，MONACO MARINE料下周開價，部署復活節4天連假開放展銷廳，設有3個示範單位，其中包括713方呎的全新3房示範單位，而項目網上優先預約參觀示位已錄5000人登記，將開放360網上睇樓，令準買家更實體感受示範單位及會所設備。

黃表示，期望本月內推售MONACO MARINE，市場亦有多個新盤部署推出，加上4本月21日起放寬限聚令，料購買力將陸續釋放，一手成交量回到較正常的水平，預期本月一手成交量可達800至1000宗。

MONACO MARINE由2幢高座4幢低座大樓組成，共涉及559伙；主打2房及3房單位，實用面積326方呎至713方呎。黃光耀指，項目將先行推出高座單位，涉及約450伙，預料大部分單位折實將低於1920萬元，加上預計明年3月入伙，現時距樓花期不足一年，料可受惠於「財爺Plan」的新按保按揭成數放寬，強調會採貼市價形式發售。

至於同系其他預計今年推售的新樓盤，包括藍田KOKO HILLS第3期，及啟德跑道區兩個合伙項目；黃光耀指，受疫情影響政府部門審批進度，KOKO HILLS第3期涉約830伙，料由原定的年中推盤，料延後至今年第3季推盤，料分數期推出。