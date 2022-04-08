具體反映3月年3月14日至3月20日交投市況的中原城市領先指數CCL，最新報179.36點、按周升1.14%，升幅為20周即約5個月以來最大；另外三個整體指數亦齊升，反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報181.13點、按周升1.13%，升幅同為20周以來最大；CCL(中小型單位)報179.23點，按周升1.19%，升幅49周以來最大；豪宅方面，CCL(大型單位)報180.01點，按周升0.87%，升幅4周以來最大。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL四大整體指數齊升，單周升幅顯著，樓價出現尋底成功信號；疫情開始緩和，部分買家搶先入市，二手買賣量增加，樓價結束調整，並有見底回升跡象。他續指，近期樓市氣氛轉旺，二手交投明顯急升，樓價有望重拾升軌，相信CCL將轉勢穩步上升。
四大分區方面，本周樓價三升一跌，其中港島樓價反彈，港島CCL Mass報184.91點，按周升2.66%，升幅20周以來最大，帶領整體樓價向上；九龍CCL Mass報173.20點，按周升0.40%。新界方面，新界西CCL Mass報168.79點，按周升1.84%，終止2周連跌；新界東CCL Mass報193.26點，按周跌0.81%。
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