具體反映3月年3月14日至3月20日交投市況的中原城市領先指數CCL，最新報179.36點、按周升1.14%，升幅為20周即約5個月以來最大；另外三個整體指數亦齊升，反映大型屋苑樓價指數的CCL Mass報181.13點、按周升1.13%，升幅同為20周以來最大；CCL(中小型單位)報179.23點，按周升1.19%，升幅49周以來最大；豪宅方面，CCL(大型單位)報180.01點，按周升0.87%，升幅4周以來最大。