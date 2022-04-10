總結新一輪政府電子消費券派發首4天 (4月7日至10日)，新地15商場生意及人流分別較上月升20%及30%。消費券帶動下，配合商場密集式的優惠獎賞及創意互動體驗，加上復活節即將來臨， 預計本季商場人流生意表現將較首季理想。

馮秀炎又指，不少顧客消費均超越政府消費券金額，政府首階段電子消費券推出首四日，商場已派發逾5,000份消費優惠，令商場及商戶受惠，尤其是電子影音、金飾珠寶及個人保健產品商戶，平均生意比上月至少升20%至30%，人流旺直接帶動衣履商戶生意，全場消費熱鬧，其中apm電子品牌商戶在高峰期有逾百人排長龍等入店，兼要分區輪侯，連結帳都要輪候近半小時。馮稱，其中大埔超級城、元朗廣場等，有珠寶商戶分享，營業額升幅按月升至少50%。