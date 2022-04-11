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十大屋苑10日成交破百 按月倍升 嘉湖美孚新都城第一城佔逾半 業界料全月重上400宗水平

疫情持續緩和，加上政府放寬按揭效應進一步發揮作用，令二手交投本月持續大幅回升。十大屋苑繼上月全月錄得約263宗成交，創8個月新高後，本報綜合各大代理資料顯示，本月首10日十大屋苑暫已錄約124宗二手成交，不但比上月同期激增一倍，更已接近上月全月成交量一半，其中天水圍嘉湖山莊、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城及沙田第一城已共錄71宗成交，佔總數近六成。有業界指，本月十大屋苑總成交量或有望重上400宗水平。

明報記者 林尚民

翻查資料，十大屋苑去年3月曾錄得高達420宗水平，創8年來按月新高。綜合各大代理資料，十大屋苑本月首十日成交量，全線多於上月同期，十大屋苑本月首十日共錄約124宗成交，較上月同期62宗多出1倍，並已達上月全月263宗的47%。十大屋苑中，以嘉湖山莊佔最多，屋苑本月至今已錄約25宗買賣，比上月同期15宗多出67%，並達上月全月46宗的54%，本月平均成交實呎約10,820元，輕微高於上月全月約10,780元。

黃埔花園升幅最勁 按月飈逾3倍

另值得一提，十大屋苑中有3個本月成交量比上月同期急升兩倍或以上，增幅最多為紅磡黃埔花園，本月已錄約13宗成交，比上月同期3宗多3.3倍，亦為上月全月26宗的一半。觀塘麗港城則錄約8宗成交，比上月同期兩宗多3倍；將軍澳新都城則暫錄15宗成交，比上月同期5宗多兩倍。

周末十大屋苑20宗 連續4周高位橫行

過去周末兩日十大屋苑成交量雖較微下跌，但仍維持約20宗高位水平。中原地產及美聯統計均顯示，十大屋苑周末兩日錄20宗，比前周末約25宗跌5宗或約20%，但已連續4個周末錄逾20宗成交，成交量於高位橫行。中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，鰂魚涌太古城周末連錄兩宗成交，與前周末相同，其中衛星閣高層E室，實用面積502方呎，2房間隔，望街景，上月中叫價1180萬元，最終累減170萬元以1010萬元沽出，實呎20,120元。原業主2016年4月715萬元買入，持貨約6年，帳面獲利295萬元或41%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，一線屋苑平盤被大量消化，買家轉向二三線屋苑尋寶，預料未來十大屋苑周末成交量可維持20宗或以上，成交量持續於高位橫行，並估計全月或可重上400宗水平。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明則認為，雖然不少「筍盤」被吸納，部分業主調整叫價，買家需要時間接受現實，但估計市場很快可以適應，二手成交量將再回升，加上發展商重啟推盤部署，一旦全新大盤登場，勢將整體樓市氣氛推升，預期累積多時購買力將進一步釋放。

[香港地產]

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