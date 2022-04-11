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承租逾22年 I.T旺角巨舖月底結業 業主劈租六成百萬元放租 重返金融海嘯時

近年核心區多個逾萬方呎巨舖先後結業，原有舖位亦大幅劈租。從事銷售時裝及配飾的I.T，旗下izzue等品牌租用逾22年的旺角西洋菜南街遠景大廈地下至2樓分店，將於本月底結業。該舖業主太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明接受本報查詢時回應，舖位現以約100萬元放租，較高峰期月租大減約六成，並重返2008年金融海嘯時水平。

業主未擬放售：必被大幅壓價

上述舖位現由鄧鉅明持有，他回應查詢時承認，I.T暫計劃租用該舖至本月底，但仍接受租戶以短租形式租用，惟I.T方面仍未有定案，短租租金亦不便透露。不過他指出，舖位現時以約100萬元放租，以10,459方呎計，呎租僅96元，較2018至2021年高峰期租金241.5萬元、呎租231元大跌近六成。參照該舖過往租金資料，現叫租與2008年、即金融海嘯時期的月租93萬元相若。另該舖曾於市場放售，2019年叫價高達12.6億元，2020減至8.8億元，但鄧表示，舖位暫不傾向放售，因現時租金水平低，放售必定會被大幅壓價。

上述遠景大廈位於西洋菜南街與山東街交界，人流極旺，加上外牆大型廣告牌相當搶眼，故一直是區內地標之一。I.T旗下品牌izzue早在1999年創立之初已租用該廈地下及一樓部分，其後更擴展至2樓，總面積增至10,459方呎，並曾引進同系不同店舖，現時該巨舖1樓為izzue，2樓則為double-park。雖然政府近日派發消費券，加上疫情持續緩和，街上人流較疫情高峰期大幅回升，但日前本報記者於現場所見，上述巨舖正進行搬遷優惠，部分服裝售價由99元起。據店員透露，該店將營業至本月27日結業。

事實上，一度受年輕人追捧的I.T旗下品牌，近年先後棄租西洋菜南街舖位，其中毗鄰百老匯戲院的中信大廈地庫約5956方呎舖位，由:CHOCOOLATE自2011年起租用，2014年加租至逾90萬元；結業後去年底由大快活租用，據悉最新租金約30萬元。

中原料核心區舖租續調整20%

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，本港爆發第五波疫情，商舖市場再次首當其衝，租賃市場3月份受疫情影響最大，成交價量持續下滑。首季舖位租務市場錄得約775宗商舖租賃成交，較去年第4季下跌約23%，按年亦急降約42%；季內成交金額約8,664萬元，按季下跌約27%，與去年同期更大幅減低約37%。不過黃偉基認為，政府本月起派發新一輪消費券，社交距離措施亦於本月21日起分階段放寬，相信市况會見改善，預測本季商舖租賃成交將反彈至約1200宗水平，核心區舖租將繼續調整約20%，民生區舖租則相對平穩。

明報記者 林尚民

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