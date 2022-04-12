moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

洗米嫂7000萬沽中環商廈 4年帳面蝕逾三成

【明報專訊】疫情下中區寫字樓身價大不如前，太陽城集團（1383）前主席周焯華的妻子、人稱「洗米嫂」的陳慧玲，最新以約7000萬元售出樓齡逾60年的中環安樂園大廈一個全層單位，持貨近4年，帳面勁蝕逾3000萬元或逾三成。

傳海富中心銀主盤獲2.68億洽購

市場消息稱，上述單位為中環德輔道中安樂園大廈中層，面積約3893方呎，以約7000萬元售出，呎價約17,724元。

資料顯示，物業原由中加貿易有限公司（CHINA PLUS TRADING LIMITED）於2018年8月以超過1.01億元購入，公司董事為陳慧玲，持貨接近4年，現帳面蝕約3000萬元。

另市場消息稱，國安國際（0143）持有作總部的金鐘海富中心2座一全層寫字樓，該公司遭清盤後推出放售，有傳獲買家出價約2.68億元洽購，物業面積約10,627方呎，呎價約25,219元。國安國際2017年以3.18億元入市，最新洽購價較購入價低約5000萬元或約16%。

鄧成波家族1650萬沽華樂工廈單位

此外，鄧成波家族接連沽貨，資料顯示，家族成員持有的火炭山尾街華樂工業中心2期UG層F16室，面積約4041方呎，上月以1650萬元售出，呎價約4083元，原業主2018年以1422萬元購入，帳面獲利228萬元或16%。

另外，香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，由金朝陽（0878）持有葵涌新式工廈iCITY推出至今已錄得逾百宗成交，而過去一周亦連錄逾6宗成交，其中一個低層15室，建築面積約510方呎，呎價約9527元，成交價485.9萬元，暫為該項目單一最高成交價單位。

其他報道

外資基金近10月120億掃工廈酒店 物流需求升盼疫後通關

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款