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首季三大辣稅收入18.88億 2014年有紀錄新低

受第五波疫情重創本港經濟的影響下，今年首季除樓市交投大跌外，連帶物業辣稅成交亦有所減少。綜合稅務局公布的最新資料，今年首季(1月至3月)，合共錄得961宗辣稅(包括額外印花稅SSD、買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD)，以宗數計為去年首季錄得945宗後的一年新低，按季減少接近三成；首季期內三大辣稅所涉稅款僅約18.88億元，為2014年有紀錄後的季度新低。

若果撇除非住宅物業雙倍印花稅DSD，其金額則為2020年第2季錄得約16.38億元後的新低。

三大辣稅中，上季額外印花稅SSD成交只有61宗，為2011年第四季錄得45宗後逾10年新低，按季減少37%，所涉稅款3732萬元，按季減少45%，為2020年第四季後新低。

至於反映境外或公司買家入市的買家印花稅BSD，同期成交共276宗，按季減少20%，為2021年第三季後最少，所涉稅款6.58億元，按季大跌56%，為去年第二季後最少。

雙倍印花稅DSD方面，首季共有624宗相關成交(包括621宗住宅及3宗非住宅)，按季少33%，並為2014年有紀錄以來最少；若單計住宅個案(621宗)，則為2020年第二季後最少，所涉稅款約11.92億元(非住宅部分未有稅款)，按季減少57%，為2014年有紀錄以來最少。。

按月數字方面，3月份三大辣稅成交共251宗(250宗為住宅成交)，按月跌8%，為去年1月後新低，涉及稅款約4.97億元，按月少25%，為去年2月後最少，跌幅主要來自雙倍印花稅DSD成交。

事實上，上月雙倍印花稅DSD成交有153宗(包括1宗非住宅個案)，按月少13%，為2014年7月後最少；若單計住宅部分(152宗)，為2020年4月後新低，稅款方面則有2.75億元，按月少34%，為2014年7月後最少。此外，上月額印成SSD交有19宗，按月多2宗，涉及1390萬元稅款，按月多近72%。

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