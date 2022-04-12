若果撇除非住宅物業雙倍印花稅DSD，其金額則為2020年第2季錄得約16.38億元後的新低。

三大辣稅中，上季額外印花稅SSD成交只有61宗，為2011年第四季錄得45宗後逾10年新低，按季減少37%，所涉稅款3732萬元，按季減少45%，為2020年第四季後新低。

至於反映境外或公司買家入市的買家印花稅BSD，同期成交共276宗，按季減少20%，為2021年第三季後最少，所涉稅款6.58億元，按季大跌56%，為去年第二季後最少。

雙倍印花稅DSD方面，首季共有624宗相關成交(包括621宗住宅及3宗非住宅)，按季少33%，並為2014年有紀錄以來最少；若單計住宅個案(621宗)，則為2020年第二季後最少，所涉稅款約11.92億元(非住宅部分未有稅款)，按季減少57%，為2014年有紀錄以來最少。。

按月數字方面，3月份三大辣稅成交共251宗(250宗為住宅成交)，按月跌8%，為去年1月後新低，涉及稅款約4.97億元，按月少25%，為去年2月後最少，跌幅主要來自雙倍印花稅DSD成交。

事實上，上月雙倍印花稅DSD成交有153宗(包括1宗非住宅個案)，按月少13%，為2014年7月後最少；若單計住宅部分(152宗)，為2020年4月後新低，稅款方面則有2.75億元，按月少34%，為2014年7月後最少。此外，上月額印成SSD交有19宗，按月多2宗，涉及1390萬元稅款，按月多近72%。