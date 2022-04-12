會德豐地產旗下啟德新盤MONACO MARINE，將於日內正式開價，為近3個月以來市場再有新盤推出。會德豐地產常務董事黃光耀表示，項目上周上載樓書後，優先預約參觀睇樓明顯增加，至今累錄約1.2萬人；另有約13萬人次參與網上睇樓。他透露，MONACO MARINE將於未來48小時內推出首張價單，涉及約112伙，集中高座1房至3房單位，並擬向MONACO ONE 向隅客提供優惠，強調貼市價推盤。
另本周五起(4月15日)，一連4天復活節假期，項目將開放示範單位予外界參觀。黃光耀補充，由於疫情未完結，進場參觀的睇樓人士，需要提供疫苗通行證，以及當日新冠快測陰性的證明。
對整體樓市，黃認為首季受疫情打擊，加上股市波動、烏俄戰爭等影響，令新盤成交只有不足1000宗，惟他相信隨疫情過去，地產市道仍比其他市場相對安心，預料第2季會全面復甦。
會德豐地產總經理(市務)陳惠慈表示，MONACO MARINE共提供559伙，將率先推出高座453伙，戶型由1房至3房套房，實用面積326至713方呎。主打2房及3房單位，合共近8成。另設2伙天際平台特色戶，實用面積1570至1708方呎。
會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘指，項目高座單位約一半可享海景，其中1A座18樓H室，實用面積328方呎、1房間隔，單位可享園林雙池景。單位不設工作平台，浴室設窗戶，屬明廁，另設開放式廚房。
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