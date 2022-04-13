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百勝角通風樓限呎項目收9份標書

首幅引入限呎條款的港鐵（0066）項目、將軍澳百勝角通風樓物業發展項目今午2時截標，就現場所見，項目收9份標書，嘉華（0173）、建灝地產、會德豐、信置（0083）、資本策略（0497）均獨資入標，另長實（1113）、新地（0016）等發展商亦有參與，而新世界（0017）則伙拍招商局置地（0978）入標。項目上月中截收意向書時，共收到36份意向書。

會德豐地產物業發展高級經理何偉錦表示，項目鄰近港鐵，位置方便，預計興建中小型單位，而項目加入限呎條款，他認為對整體發展無影響。

項目坐落於將軍澳市地段第132號地段，位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處，旁為今年發售的新居屋昭明苑，昭信路對面則為私人屋苑新寶城，項目將建於百勝角通風樓上方，可建最高住宅樓面290,692方呎。

據悉，項目補地價涉逾11億元，每方呎樓面補價3789元，與2020年9月日出康城13期每方呎樓面補價3600元比較，地價不足2年升約5%；除補地價外，發展商還須支付固定金額5000萬元，並就分紅比例向港鐵提建議，以分紅比例決勝負，跟過往「一口價」決勝負有別。

發展局長黃偉綸去年12月公布，上述將軍澳百勝角項目將引入限呎條款，每個單位實用面積最低為280方呎，可提供約550伙。綜合各大測量師行意見，項目估值約15.95億至23.27億元，即每方呎樓面約5500至8000元。

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