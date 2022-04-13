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利奧坊．壹隅主打1房戶 涉614伙最快明上載樓書

多個新盤搶閘推出，恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊系列第4期，最新命名為利奧坊．壹隅（The Quinn．Square Mile），提供614伙住宅單位，主打1房單位，佔全盤逾七成，項目最快明日上載樓書，短期內啟動銷售活動。

利奧坊．壹隅預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期長約2年。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊系列位於西九市區重建黃金領域，分7期發展，共提供約100萬方呎樓面。韓又指，利奧坊．壹隅是系內最靠近奧運站、最臨海的項目，屬利奧坊系列旗艦項目。項目中文名為「壹隅」，「壹」指「一期一會」，寓意相遇的珍貴，突顯項目獨一無二，屬千載難逢、非常罕有難得的機遇，仿如日本茶道將每次茶聚看成難得的機緣；「隅」可解作「海隅」，位處臨海一角，在日文漢字同樣指一角，正好配合項目的日系設計主題。

英文名「The Quinn」 取自 Quintessential，意指優秀非凡，形容項目是系內典範之作。利奧坊．壹隅共設614個住宅單位，涵蓋開放式至3房間隔，其中開放式單位84伙、佔全盤14%；1房單位443伙、佔全盤72%；2房單位86伙、佔全盤14%；及3房單位設1伙。韓家輝指，現時項目設於尖沙咀美麗華廣場的示範單位及售樓處已完工， 最快明天可上載樓書。因疫情緩和，準備短期內啟動銷售活動。

恒基物業代理營業（二）部副總經理李菲茹表示，利奧坊分7期發展，第4期利奧坊．壹隅由兩大日本殿堂級設計師打造，延續 Arty Green 的設計理念。商場部分，設計以步行街概念貫穿7期，其中利奧坊．曉岸及利奧坊．凱岸基座商場經已開業。

 

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