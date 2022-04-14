moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

房協粉嶺項目補價逾10億 呎價2872元 1個月內兩項目補價共逾56億

2019年初政府更改與房協住宅項目的補地價計算方法，讓其有能力可以承擔興建更多資助房屋後，房協頻頻完成補地價，在第五波疫情大爆發下，繼今年2月以逾46億元完成九龍啟德2B區1號地盤補地價後，上月再以超過10億元完成粉嶺馬會道項目補地價，每方呎樓面補價約2872元，即約1個月內連環補價，共涉逾56億元。總計在改制後，房協先後斥近85億元為旗下5個項目完成補地價（見表），估計可提供出售資助房屋接近5000伙。

明報記者

資料顯示，房協上月完成補地價的粉嶺馬會道項目，位於粉嶺法院大樓旁，鄰近有入伙約12年的翠林，另有祥華邨、粉嶺名都，以及港鐵粉嶺站等，位置頗方便。文件顯示，上述地盤佔地約54,595方呎，最高可建樓面約36萬方呎，當中包括最高約32.76萬方呎住宅樓面，平均每方呎樓面地價約2872元。

項目涉640伙 鄰近港鐵粉嶺站

上述地皮原為「政府、機構或社區」用地，料興建2座樓高約24層的住宅大廈，共提供約640個單位，估計可容納約2000人。資料顯示，以往房協出租項目的補地價通常為市價三分之一，出售資助房屋則為市價一半，但2019年政府修訂與房協發展的住宅項目補地價安排，出租屋邨項目每幅地只象徵式收取1000元地價，資助出售房屋項目的地價，則降低至市價三分之一（惟當中非住宅部分仍維持收取十足市值地價）。

事實上，政府近年積極發展新界北，更提出北部都會區大計，令區內地價水漲船高，如去年中永泰地產（0369）以26.168億元、每方呎樓面地價9208元投得粉嶺粉錦公路與青山公路—古洞住宅官地，及後更引入全國政協副主席董建華家族成員及前政務司長唐英年等。

今年2月逾46億完成啟德項目補價

另方面，除上述馬會道項目外，今年2月亦以46.1373億元就啟德2B區1號項目完成補地價，為引入新補地價計算方法後，房協金額最高補地價項目，該地盤面積約14.88萬方呎，最高可建樓面約101.21萬方呎，每方呎樓面補地價約4558元，預計提供1790個單位，即短短約1個月時間，房協補地價金額共逾56億元。若連同上述兩項目，以及先後在2020至2021年進行補地價的觀塘安達臣道第R2區2號（涉逾19.7億元、料提供1380伙出售資助房屋）、安達臣道第R2區3號（涉逾6.4億元、料提供約420伙出售資助房屋），以及粉嶺百和路項目（涉逾2.25億元、料提供約700伙出售資助房屋，另設出租公屋及長者安居樂單位等），房協在改制後共有5個項目完成補地價，共涉及約84.88億元，將提供約4930個出售資助房屋單位。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款