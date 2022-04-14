明報記者

資料顯示，房協上月完成補地價的粉嶺馬會道項目，位於粉嶺法院大樓旁，鄰近有入伙約12年的翠林，另有祥華邨、粉嶺名都，以及港鐵粉嶺站等，位置頗方便。文件顯示，上述地盤佔地約54,595方呎，最高可建樓面約36萬方呎，當中包括最高約32.76萬方呎住宅樓面，平均每方呎樓面地價約2872元。

項目涉640伙 鄰近港鐵粉嶺站

上述地皮原為「政府、機構或社區」用地，料興建2座樓高約24層的住宅大廈，共提供約640個單位，估計可容納約2000人。資料顯示，以往房協出租項目的補地價通常為市價三分之一，出售資助房屋則為市價一半，但2019年政府修訂與房協發展的住宅項目補地價安排，出租屋邨項目每幅地只象徵式收取1000元地價，資助出售房屋項目的地價，則降低至市價三分之一（惟當中非住宅部分仍維持收取十足市值地價）。

事實上，政府近年積極發展新界北，更提出北部都會區大計，令區內地價水漲船高，如去年中永泰地產（0369）以26.168億元、每方呎樓面地價9208元投得粉嶺粉錦公路與青山公路—古洞住宅官地，及後更引入全國政協副主席董建華家族成員及前政務司長唐英年等。

今年2月逾46億完成啟德項目補價

另方面，除上述馬會道項目外，今年2月亦以46.1373億元就啟德2B區1號項目完成補地價，為引入新補地價計算方法後，房協金額最高補地價項目，該地盤面積約14.88萬方呎，最高可建樓面約101.21萬方呎，每方呎樓面補地價約4558元，預計提供1790個單位，即短短約1個月時間，房協補地價金額共逾56億元。若連同上述兩項目，以及先後在2020至2021年進行補地價的觀塘安達臣道第R2區2號（涉逾19.7億元、料提供1380伙出售資助房屋）、安達臣道第R2區3號（涉逾6.4億元、料提供約420伙出售資助房屋），以及粉嶺百和路項目（涉逾2.25億元、料提供約700伙出售資助房屋，另設出租公屋及長者安居樂單位等），房協在改制後共有5個項目完成補地價，共涉及約84.88億元，將提供約4930個出售資助房屋單位。