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利奧坊．壹隅呈「蝴蝶型」設計  最細開放式特色戶184呎 

疫情漸退，發展商料今季起大舉推盤。恒地（0012）旗下大角嘴利奧坊系列第4期利奧坊．壹隅，開始登場，今日正式上載樓書，提供614伙單位，樓花期長約2年。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅提供開放式至3房戶型，戶型多元化，迎合不同家庭的需要。 

據樓書資料顯示，大廈分為第1、及2座，項目平面圖上可見，3樓平台戶樓層佈局呈「蝴蝶型」設計。標準單位方面，開放式戶實用面積介乎206至209方呎，共80伙，佔約13%。 

另外，1房戶實用面積250至328方呎，共 420伙，佔約69%。2房戶實用面積382至447方呎，共80伙，佔約13%。 

另設34伙特色戶，間隔由開放式至3房，實用面積為184至800方呎，連50至380方呎平台，或 173至490方呎天台。 

全盤最細單位為2座3樓M室，實用面積184方呎，連94方呎平台。至於標準戶最細206方呎，設於1座N室、及2座M室。項目預計關鍵日期為2024年5月29日，樓花期長約2年。 

韓家輝指，項目設於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位及售樓處已完工，預計短期內對外開放，擬最快下月初推售。 

恒基物業營業（二）部副總經理李菲茹補充，利奧坊．壹隅為利奧坊同系列旗艦之作，是系內最靠近港鐵奧運站、及最臨海的項目，一站抵高鐵西九龍，兩站可達香港站。住宅大樓延續利奧坊系列流線型建築，採用雙層中空玻璃，大樓佈局呈「蝴蝶形」。項目住宅入口設逾14米高的 LED 藝術幕牆，由逾2.8萬顆LED組成。商場採用流線型設計，貫徹步行街概念。

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