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MONACO MARINE折實均呎2.48萬 貴五個月前MONACO ONE首批6%

疫情紓緩下，會德豐旗下啟德約1年長樓花項目MONACO MARINE，今日公布首張價單涉112伙，全數為高座單位，整批折實均呎24,833元，比同系同區、去年11月推出的MONACO ONE 首批折實均呎23,365元，高約6%；會德豐地產常務董事黃光耀形容，MONACO MARINE開價為「全城啟航價」，價錢已參考啟德城中心其他新盤定價、以及MONACO MARINE本身的景觀、座向等優勢。

黃透露，項目明天、即復活節公眾假期首天起開始收票，最快月內開售，未來仍有加價空間。

MONACO MARINE首批112伙涵蓋1房至3房戶型，實用326至713方呎，價單定價904.9萬元至2153.8萬元、價單呎價介乎26,692元至30,377元；發展商提供最高12%直減折扣，首批折實價796.4萬元至1895.4萬元、折實呎價由23,491元至26,733元。

首批售價最低單位見於第1A座3樓B室，實用面積326方呎1房戶，折實售價為796.4萬元、折實實呎24,429元；2房入場單位見於第1A座6樓E室，實用面積438方呎，屬兩房連開放式廚房戶型，折實售1032.5萬元、折實實呎23,573元。

至於採用建築期付款，最高9.5%直減折扣，即今批單位建築期折實價，由約819萬至1949萬元。

可留意是，若撇除會德豐同系啟德樓盤，恒地（0012）去年8月推出的THE HENLEY III首批折實均呎28,200元，MONACO MARINE首推均呎則低近12%；同時與近期同區二手平均呎價介乎2.2萬至2.5萬元相若。

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