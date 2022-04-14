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CCL連升兩周共1.3%逼近180點 中原黃良昇料下半年重上190點

疫情進一步緩和，樓市氣氛轉旺。反映本港二手樓價的中原城市領先指數CCL，連升兩周，累升1.3%，最新報179.65點；有關數字主要反映2月23日財政預算案宣布放寬按保後第4周的市況，以及3月21日政府預告放寬社交距離措施當周的市況。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇認為，指數有望於今年下半年重返190點高位水平。

中原城市領先指數CCL最新報179.65點，按周升0.17%，連升2周共1.30%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報180.55點，按周跌0.32%。CCL(中小型單位)報178.97點，按周跌0.15%。CCL Mass及CCL(中小型單位)雖回軟，但仍比2周前的低位高，走勢反覆向上。CCL(大型單位)報183.14點，按周升1.74%，升幅16周以來最大，連升2周共2.63%。

黃良昇指出，近期樓價見底回升，近2周計，CCL累升1.3%，CCL Mass累升0.8%，CCL(中小型單位)累升1.04%，CCL(大型單位)累升2.63%。今日政府公布下周四（4月21日）首階段放寬社交距離措施詳情，以及4月15日至18日復活節長假期，對樓市的影響將於5月上旬公佈的CCL才開始反映。相信樓價將會反覆向上，展望CCL下半年目標重上190點水平，收復早前的跌幅。

港島CCL Mass報185.76點，按周升0.46%，連升3周共3.37%。新界西CCL Mass報169.31點，按周升0.31%，連升2周共2.15%。新界東CCL Mass報193.37點，按周升0.06%。九龍CCL Mass報170.40點，按周跌1.62%。

 

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