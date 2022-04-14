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柏瓏I 突擊上載樓書 料日內開放示位

疫情紓緩，兼市場氣氛改善，多個新盤同期推出搶客；信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站第1A期、提供715伙的柏瓏I，新近獲批預售樓花同意書後，剛上載樓書，意味推盤正式進入直路。信置營業部集團聯席董事田兆源指，柏瓏I已上載樓書，有機會短期內開放示範單位。

柏瓏I位於錦河路29號、毗鄰港鐵錦上路站，由第2、3、5、6座共4幢住宅大廈組成，其中2、3座；5、6座是相連，每座樓高16層，提供715個住宅單位，涵蓋1房至3房。

樓書資料顯示，1房單位實用面積339至386方呎，共214伙，佔全盤約30%；2房單位實用面積455至557方呎，共389伙，佔全盤約54%、另備少量3房單位，實用面積727至769方呎，共112伙，佔全盤約16%。項目預計關鍵日期為2024年10月10日，樓花期長約兩年半。

項目第2、3座標準戶一層設有20伙，共設6部升降機；第5、6座一層共有26伙，同樣共設6部升降機。最細單位實用面積339方呎，來自3、5、6座標準戶B1室，屬1房間隔。另外，項目5座A6室，實用面積768方呎，屬3房套房連儲物室間隔。

另外，項目設有189個住客車位。此外，項目基座連接公共運輸交匯處，樓書上列明，附有604個車站停車位。至於項目會所，室內外合共面積約3.84萬方呎。

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