明報記者 容婌維

項目今日起收票，設於尖沙嘴海港城港威大廈示範單位亦予公眾預約參觀，最快本月內開售。為免人群聚集，發展商每日提供7個時段供公眾預約，每個時段人數上限為80人。另外，所有職員、客戶及代理進入展銷廳前，均必須掃描「安心出行」、出示疫苗接種紀錄，以及以手機出示當天的快測陰性結果。會德豐地產常務董事黃光耀形容，MONACO MARINE開價為「全城啟航價」，價錢已參考啟德城中心其他新盤定價，以及MONACO MARINE本身景觀、座向等，項目未來仍有加價空間。

今日起收票及開放示位

翻查資料，去年分別推出的同系MONACO、GRANDE MONACO及MONACO ONE，首批折實均呎介乎22,669元至23,765元，MONACO MARINE首批折實均呎24,833元分別高出4.4％至9.5％，屬於同系首批定價最高的期數。不過，仍較毗鄰的恒地（0012）去年8月推出THE HENLEY III首批折實均呎28,200元，低近12%，項目最快本季入伙。若以近期同區二手平均實呎2.2萬至2.5萬元比較，是次開價貼近市價。

第五波大爆發後首開價新盤

MONACO MARINE首批112伙涵蓋1房至3房戶型，實用326至713方呎，價單定價由904.9萬元至2153.8萬元、呎價介乎26,692元至30,377元（見表）；發展商提供最高12%直減折扣，首批折實價由796.4萬元至1895.4萬元、折實呎價由23,491元至26,733元。首批最低售價單位位於第1A座3樓B室，屬實用326方呎1房戶，折實價796.4萬元、折實實呎24,429元。

政府早前將按揭保險樓價上限提升至1920萬元，若買家欲以高成數按揭入市新盤，則必須採建築期付款辦法。MONACO MARINE首批建築期折扣最高為9.5%，以此計算，首批單位折實價由約819萬至1949萬元。首批112伙中，約98%或110伙，建期折實價低於1920萬元，可受惠新按保政策；當中88個或約78.5％單位樓價低於1200萬元，買家最高可承造八成至九成按揭。

[香港地產]