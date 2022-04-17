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MONACO MARINE累收逾1800票 加推112伙折實均呎25,993元

復活節長假期新盤氣氛暢旺，會德豐地產啟德新盤MONACO MARINE，繼上周四（4月14日）開價、推出首批112伙之後，發展商指，項目自周五起收票，3日累收逾1800票，以首張價單112伙計，超額認購15倍。另項目今日首度加推2號價單，涉112伙，折實平均呎價25,993元，比首批折實均呎24,833元高出4.7%，料為樓層、景觀等因素的分別。

會德豐地產常務董事黃光耀指出，MONACO MARINE 2號價單共112伙，來自1A及1B座，提供25伙1房、60伙2房及27伙3房單位，實用面積326至713方呎，訂價931.2萬至2270.7萬，實呎26,814元至31,874元，平均呎價29,536元。維持最高12%折扣，折實價819.5萬至1998.3萬元，折實實呎23,597元至28,050元，折實平均呎價25,993元。

其中售價最低是1A座7樓B室，實用326方呎1房戶，折實價819.5萬元，折實實呎25,138元。呎價最低是1B座5樓G室，實用462方呎2房戶，折實價1090.2萬元，折實實呎23,597元。至於3房售價最低是1A座12樓C室，實用616方呎，折實1637.7萬元，折實實呎26,586元。

黃光耀指，是批單位比上批加入更多海景及中高層戶，故新價單價錢主要是反映樓層景觀及位置，認為屬原價加推。又指，2張價單共224伙，折實均呎25,428元，比同區正在開售的一手盤仍有折讓。傾向本月內進行首輪銷售，而特色戶將以招標形式發售。

若買家欲以新按保下用高成數按揭入市，須採建築期付款。項目2號價單建築期折扣最高同為9.5%，單位折實價約842.7萬至2054.9萬元。該112伙中，約90%或101伙，建期折實價低於1920萬元；而72個或約64％單位樓價低於1200萬元，可承造八成至九成按揭。

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