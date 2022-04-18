額、人流，分別錄得超過50%、超過25%的按月升幅，顯示消費氣氛持續向好。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，政府首階段5,000元消費券派發將近兩周，消費市道反彈，零售消費市道轉好，商場人流及營業額均有顯著提升，特別復活節長假期，以鞋履及手袋、保健產品及個人護理、化妝及美容產品的商戶的升幅最顯著，個別品牌按月增幅更高達100%，而餐飲及影音及電子產品增幅亦超出 35%。蔡續指，集團並看好本周四(21 日)晚市重開，多間信和集團商場的餐廳商戶，已經收到晚市訂枱，相信人流及生意額，可重返疫情前水平。

另信和集團旗下6個商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、尖沙嘴中港城、屯門黃金海岸商場及尖東尖沙咀中心及帝國中心，將於4月21日至6月1日期間，加推「密密儲‧密密賞」電子印章獎賞計劃，S⁺ REWARDS 會員可於參與商場消費賺取電子印章，累積滿指定數量的電子印章，可兌換相應的S現金券獎賞，整個推廣期內最多可兌換3,000 S 現金券；根據計劃，S⁺ REWARDS 會員於本月21日至6月1日，於上述參與商場內，以電子貨幣單一消費每滿250元，可獲電子印章1個，累積每滿2、4、10 及20個電子印章，即可分別換領價值20元、30元、200元及1,250元之指定S現金券，兌換獎賞後並不會扣除任何電子印章。

信和表示，儲齊20個印章即可獲得合共價值1,500元之S現金券，而每個會員於整個活動期內，共可獲「密密儲‧密密賞」電子印章卡 2 張，因此會員最多可兌換3,000 S 元現金券。