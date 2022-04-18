中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨著疫情受控，政府適度放寬社交距離措施，樓市復甦，復活節4天假期，十大屋苑均有成交，交投分布平均。

中原副分區營業經理馮健平表示，荔枝美孚新邨復活節4天假期合共錄得11宗交投，周末兩日佔5宗；另天水圍嘉湖山莊交投同樣暢旺，4天假期錄得8宗成交，周末兩日佔5宗，中原副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊樂湖居8座高層B室，實用633方呎3房1套間隔，最新以680萬元成交、實呎10,742元；原業主早於1999年4月以185萬元買入，持貨23年，帳面賺495萬元或2.6倍。

另美聯物業統計，復活節4天長假(4月15至4月18日)10大藍籌屋苑合共錄得約54宗買賣成交，雖較去年5天復活節長周1末錄得的62宗少，但已非常活躍；至於剛過去周末(4月16、17日)10大藍籌屋苑合共錄約29宗買賣成交，較上周末增約45%，連續5周維持20宗以上水平。