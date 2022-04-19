虛擬貨幣是近年熱門的數碼貨幣，利嘉閣地產早前推出專屬的虛擬貨幣RicaCoin利賞錢，成為全港首間推出專屬的虛擬貨幣的地產代理公司。利嘉閣表示，活動推出至今約一個月，帶動該行線上數碼化進程，3月份KOL睇真盤影片數量按月飆升近60%、「VR 360高清實景」片段數量亦按月飆升近35%，連帶真盤源放盤數量更按月大幅增加近40%。
利嘉閣地產主席施慧勤表示，由利嘉閣地產跨部門統籌的內部虛擬貨幣平台RicaCoin，預計未來共投放總金額達千萬元。為進一步推動RicaCoin，利嘉閣推出大抽獎活動，由即日起至5月2日期間，任何住宅部前線同事均可參與，活動於5月初進行線上抽獎直播，即時公布得獎結果。
施氏補充，是次抽獎會送出逾30份大獎，獎品括香港文華東方酒店Staycation、Sony PlayStation 5、iPad Air 256GB、iPhone SE 256 GB、500元購物禮券等等，務求透過包羅萬有的獎品吸引更多前線員工參與RicaCoin活動，從而進一步打造更多元化的利嘉閣真盤源搵樓平台，加強市民在疫市下的睇樓及置業信心。
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