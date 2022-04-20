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映築下周二賣114伙 2房折實690萬入場

社交距離措拖將於明日起放寬，意味疫情紓緩，不少發展商決定重啟大型新盤銷售活動。年初曾因疫情升溫而暫定銷售的恒地（0012）長沙灣映築，剛上載新一份銷售安排，定於下周二（26日）展開新一輪銷售，並同時加推6號價單共40伙。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，新一張價單屬原價加推，將連同早於2月初推出的5號價單，合共108伙將於下周二展開新一輪銷售。他續指，新一輪銷售將於本周日截票，下周一進行抽籤，周二晚於尖沙嘴美麗華廣場一期售樓處進行銷售；目前收票客源以90後年輕客為主。

據映築最新銷售安排，項目將於下周二發售114伙單位，涵蓋價單5號及6號共108伙，另設6伙招標發售，並設A組大手客時段。

映築第6號價單涉及40伙，單位實用面積介乎322方呎至338方呎，一律為2房戶型。上述40伙單位，價單定價由784.4萬元至880.6萬元，價單呎價由23207元至26888元；發展商繼續提供最高5％折扣予即供買家，折實售價由745.18萬元至836.57萬元，折實實呎介乎22047元至25544元。若以下周二發售108伙計，入場單位為7樓L室，屬實用329方呎2房間隔，折實售689.98萬元、折實實呎20972元。

林達民又指，映築位於長沙灣區的正中心地段，沿東京街步行到港鐵長沙灣站只需約3分鐘，搭乘港鐵到港鐵美孚站即可轉乘港鐵屯馬綫、到港鐵荔景站就可轉乘東涌綫，交通方便。

 

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