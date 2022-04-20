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柏瓏I首批折實均呎1.76萬 1房608萬入場

鐵路焦點大盤搶閘登場，樓花期約2年半的信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）等合作的元朗錦上路站柏瓏I，於明日起放寬社交距離前夕，今日公布首張價單，共有168伙，1房折實約608萬元入場，折實平均呎價17608元，不但比去年新地（0016）港鐵元朗站上蓋THE YOHO HUB、當時樓花期約15個月的首批折實均呎19899元低近12%，更比THE YOHO HUB去年底第4張價單折實均呎21261元低近兩成。業內人士指，兩盤呎價已反映樓花期及區內配套等因素。

首批168伙 折實計近九成低於千萬

柏瓏I首張價單提供168伙，包括1房52伙、2房98伙及3房18伙。價單訂價723.8萬至1666萬，實呎19057至22624 元。180天即價最高折扣16%（建築期付款最高折扣12%），折實價607.99萬至1399.44萬，折實實呎16,008 至19,004元，折實均呎17608元。

明日起開放示位予公眾參觀

訂價最低單位為2座1樓B2室，實用354方呎，1房間隔，折實價607.9萬元，折實實呎17175元。呎價最低及2房訂價最低為2座1樓A1室，實用472方呎，2房間隔，折實755.58萬元，折實實呎16008元。3房訂價最低是3座5樓A2室，實用727方呎，3房1套連儲物室，折實1273.1萬、折實實呎17512元。區內代理指，元朗YOHO系列近期二手平均呎價約1.75萬至1.9萬元水平。

信置營業部集團聯席董事田兆源指，項目首批單位以即供價計、近九成單位折實價低於1000萬元。他指，項目屬於鐵路沿線，亦為錦上路站項目頭炮，是次以優惠價錢推出市場，相信比市場有約2成折讓，強調有加價空間。

近期多個新盤同時推出，田兆源認為，多盤推出屬好事，加上限聚令明日起放寬，亦見二手成交近日增加，證明住屋需求大，睇好來季樓市表現。他補充，項目將於明日起開放示範單位予公眾參觀，稍後公布收票詳情。

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