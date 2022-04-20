首批168伙 折實計近九成低於千萬

柏瓏I首張價單提供168伙，包括1房52伙、2房98伙及3房18伙。價單訂價723.8萬至1666萬，實呎19057至22624 元。180天即價最高折扣16%（建築期付款最高折扣12%），折實價607.99萬至1399.44萬，折實實呎16,008 至19,004元，折實均呎17608元。

明日起開放示位予公眾參觀

訂價最低單位為2座1樓B2室，實用354方呎，1房間隔，折實價607.9萬元，折實實呎17175元。呎價最低及2房訂價最低為2座1樓A1室，實用472方呎，2房間隔，折實755.58萬元，折實實呎16008元。3房訂價最低是3座5樓A2室，實用727方呎，3房1套連儲物室，折實1273.1萬、折實實呎17512元。區內代理指，元朗YOHO系列近期二手平均呎價約1.75萬至1.9萬元水平。

信置營業部集團聯席董事田兆源指，項目首批單位以即供價計、近九成單位折實價低於1000萬元。他指，項目屬於鐵路沿線，亦為錦上路站項目頭炮，是次以優惠價錢推出市場，相信比市場有約2成折讓，強調有加價空間。

近期多個新盤同時推出，田兆源認為，多盤推出屬好事，加上限聚令明日起放寬，亦見二手成交近日增加，證明住屋需求大，睇好來季樓市表現。他補充，項目將於明日起開放示範單位予公眾參觀，稍後公布收票詳情。

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