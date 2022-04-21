林達民：開價屬「疫情價」

THE HENLEY II 首批61伙單位，實用面積380方呎至575方呎，涵蓋1房及2房戶型，價單售價由919.8萬元至1532萬元，價單實呎24168元至26900元。由於樓花期不足3個月，發展商僅提供建築期付款方法，買家可享最高5%折扣，折實售價由873.81萬至1455.4萬元，折實實呎 22960至25555元；當中46伙1房戶折實低於1000萬元，意味可承造最高九成按揭。入場單位為1座1樓G室，屬實用380方呎1房連衣帽間間隔，折實售873.81萬元、實呎22995元。

呎價略低於MONACO MARINE

值得一提，THE HENLEY II首批折實實呎24333元，較去年8月推出的THE HENLEY III 折實均呎2.82萬元低近14%。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，是次開價屬「疫情價」，若疫症於現階段已完全穩定，定價有條件較現時高開約25%。他又指，THE HENLEY II首批單位全數向內園，THE HENLEY III首批包括海景單位，不能直接作比較。

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