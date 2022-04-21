折實均呎不足2.4萬 略低3期1.4%

恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．壹隅首批123伙，包括開放式至2房單位，實用面積208至382方呎。訂價531.4 萬元至965.3萬元，實呎24197元至28500元。120天即供最高6%（建築期付款最高2%折扣），折實價499.516萬至907.382萬元，折實實呎22745元至26790元。今批單位中訂價最低是2座8樓D室，實用面積208方呎，開放式戶，折實價499.5萬元，折實實呎24015元。

韓家輝補充，首批全數123伙即供及建築期折實價全數低於1000萬元。整批總值8.69億元、折實總值8.17億元。他指，項目首批價錢有約2%至3%折扣。項目部署明日起開放示範單位予公眾參觀，周末起收票，最快五一長假期作首輪開售。

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