香港名門望族何東家族的後人，再就上水金坑路兩幅地皮，向城規會遞交發展方案，最新計劃興建360伙私宅及150張張床位的安老院舍。據城規會文件顯示，由何東家族第四代後人何猷廣等人持有的Kyland Investments Limited、以及Elmtree Worldwide Limited，就上水古洞金坑路以北的丈量約份第92約地段953號餘段；另一幅位於金坑路以南的丈量約份第92 約地段第959號餘段等多個地段，提出發展申請。