香港名門望族何東家族的後人，再就上水金坑路兩幅地皮，向城規會遞交發展方案，最新計劃興建360伙私宅及150張張床位的安老院舍。據城規會文件顯示，由何東家族第四代後人何猷廣等人持有的Kyland Investments Limited、以及Elmtree Worldwide Limited，就上水古洞金坑路以北的丈量約份第92約地段953號餘段；另一幅位於金坑路以南的丈量約份第92 約地段第959號餘段等多個地段，提出發展申請。
當中金坑路以北用地，現規劃作「康樂」用途，地盤面積約1.84萬方呎，提出改劃為「政府、機構或社區」用途，擬以地積比率2.94倍發展，計劃興建1幢8層高的安老院，提供150張床位，另地庫一層則作商舖，總樓面約5.4萬方呎。
另一幅鄰近嘉麗山莊的地皮、面積約10.8萬方呎，現屬「農業」及「康樂」地皮，擬改劃成「住宅(乙類)」用途，計劃以地積比約2.4倍發展，擬建2幢樓高19層的分層住宅，提供360個住宅單位，總樓面約25.56萬方呎。
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