韓補充，利奧坊．壹隅今日起開放示位予公眾參觀，周日（24日）起開始收票，最多可「一客三食」，將視乎反應考慮加推單位，預計下周落實銷售安排，最快5月初作首輪推售。

翻查去年傳媒報道，《觀眾在民間電視大獎》的投票結果，ViuTV在15項獎項當中囊括12項，其中《男排女將》成為當屆票王，以11,694票（51.5%）奪得民選最佳劇集；鄧麗欣憑《男排女將》「蔣家瑜」一角以11,662票（51.3%）成績成為民選視后。事實上，《男排女將》當屆共奪得8項獎項，包括民選最佳劇集、民選最佳劇本、民選最佳攝影、民選最佳女主角（鄧麗欣）、民選最佳男配角（盧瀚霆）、民選最佳女配角（余潔滢）、民選最佳戲劇拍檔（力圖排球隊）、民選最佳戲劇橋段（力圖隊員於天橋與家瑜互喊口號，互相砥礪）。

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