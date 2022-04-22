恒地（0012）旗下樓花期約2年的大角嘴利奧坊．壹隅，昨日以折實均呎23,928元，公布首張價單123伙後，意味項目在短時間內正式推售；發展商配合推售，邀得以人氣劇集《男排女將》，而榮獲「民選女主角」鄧麗欣（Stephy），拍攝項目的宣傳短片。恒基物業代理營業（二）部總經理韓家輝表示，很高興邀得鄧麗欣參與拍攝，短片預計日內上載到社交平台，期待短片出爐。
韓補充，利奧坊．壹隅今日起開放示位予公眾參觀，周日（24日）起開始收票，最多可「一客三食」，將視乎反應考慮加推單位，預計下周落實銷售安排，最快5月初作首輪推售。
翻查去年傳媒報道，《觀眾在民間電視大獎》的投票結果，ViuTV在15項獎項當中囊括12項，其中《男排女將》成為當屆票王，以11,694票（51.5%）奪得民選最佳劇集；鄧麗欣憑《男排女將》「蔣家瑜」一角以11,662票（51.3%）成績成為民選視后。事實上，《男排女將》當屆共奪得8項獎項，包括民選最佳劇集、民選最佳劇本、民選最佳攝影、民選最佳女主角（鄧麗欣）、民選最佳男配角（盧瀚霆）、民選最佳女配角（余潔滢）、民選最佳戲劇拍檔（力圖排球隊）、民選最佳戲劇橋段（力圖隊員於天橋與家瑜互喊口號，互相砥礪）。
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