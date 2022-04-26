地政總署表示，上述屯門青山公路大欖段、屯門市地段第561號用地的住宅地，因地價標金額未達政府就該用地所定底價，所以不接納收到的全部5份標書；署方表示，政府是按既定機制，在市場上公開出售賣地計劃內的土地；如沒有任何標價達到政府專業估價師所評估的底價，政府不會出售該土地，此舉是為確保政府獲得公平合理的回報，以保障公帑，而底價會在截標當日訂定，以便考慮最新市況。

此外，政府不會就投標者出價的考慮作揣測，而出價往往視乎多種因素，例如投標者如何評估用地的吸引力和市場情況，以及其企業情況及發展策略等。

發展局發言人說表示，雖然這次未能成功招標，但政府會繼續將最低單位面積要求，落實於所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他涉及換地或契約修訂的私人住宅發展項目，以改善市民的居住空間和回應社會訴求；此外，，很多市區重建局和香港鐵路有限公司的項目同樣設有最低單位面積要求，過去均成功招標。

上述地皮位於屯門市地段第561號，可建樓面高逾130萬方呎，屬近年少見大規模住宅地，惟設有每伙單位實用最少280方呎之限呎條件，入標發展商均為本地「大孖沙」，包括新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、嘉華（0173），以及長實（1113）入標。另資料顯示，上述地皮是今季推出的唯一住宅官地，地皮面積36.29萬方呎，指定作私人住宅用途，最高可建樓面約130.64萬方呎。市場之前估計，地皮估值約73.35億至約85億元，預計每方呎樓面地價約5600至近6500元。

其他報道

青衣本月75宗二手成交 海欣兩房710萬沽

利奧坊‧壹隅折實均呎23579元加推65伙 擬下月初賣樓

帝灣居今年首錄成交 3房2511萬沽項目新高

鯉景灣4月暫錄11成交增1.2倍 海景3房呎售1.8萬

HENLEY II部署月底首輪開售 短期加推最少31伙

上水名都兩房減價4%後548萬沽 9年帳賺85%