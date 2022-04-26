新盤氣氛轉旺，恒地（0012）部署短期開售啟德THE HENLEY II 及大角嘴利奧坊．壹隅之際，同系及市建局合作、於今年初推盤的長沙灣映築，曾因疫情煞停銷售，項目今日新一輪開售共114伙，包括108伙以價單推出、另6伙招標。市場消息指，項目今日下午5時起開售，首1個小時已售出約38伙。