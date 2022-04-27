WeWork 香港及台灣區總監梁君靖表示，WeWork Day Pass 為WeWork會員提供「即用即付」一日會籍，方便企業靈活地按需要使用 WeWork 香港多個辦公空間服務。由即日起，任何人士無需預約下，可以6折的價錢（即每日228元；原價每日380元）使用設備齊全的工作空間。 WeWork亦首次推出會議室組合，為企業提供符合社交距離的會議或培訓場所，輕鬆舉行實體或以混合模式進行的會議及活動。

梁補充，WeWork Day Pass特別適用於受疫情嚴重影響的行業，如私人補習，讓用戶按小時或以購買使用期為半年的現金券的方式，租用全港 WeWork 的會議及活動空間。其他選項包括「WeWork All Access」會籍計劃，月費會籍2450元。

梁君靖指，企業面對瞬息萬變的營商環境及疫情等前所未有的挑戰時，靈活彈性及成本效益成為當前最重要的考慮因素。WeWork 作為業界領導，正致力以多元靈活方案支援不同規模企業，並不斷創新推出符合市場需求的全新解決方案。

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