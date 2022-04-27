據土審件顯示，定富大樓位於牛頭角定富街71至79號（單號），現為一幢樓高6層的商住物業，在1971年落成，樓齡約51年，萬科或有關人士持有81.58%，尚餘3伙未能收購。

翻查資料，萬科去年9月已就定富街45至47號華發樓、49至51號安賢樓、53至63號定勝樓申請強拍，預計將連同上述合併發展，合併地盤面積約9800方呎，可建樓面約8.8萬方呎。

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