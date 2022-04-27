文章日期：2022年4月27日 20:01
信置（0083）部署周五開售元朗錦上路站柏瓏I首批388伙前夕，同系已屆現樓的大埔白石角逸瓏灣8，新近售出1座1樓A室，實用面積1238方呎，屬4房雙套連工作間連廁間隔，招標成交價1931.97萬元，實呎15,606元。
發展商指，項目累售524伙，套現逾53億元；其中標準分層單位已悉數沽清，只餘4伙特色單位待售。
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