明報記者 容婌維

美孚新邨本月至昨天錄48宗成交，為2019年3月以來最旺的月份。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，美孚新邨6期恆柏道1號高層A室，實用657方呎，3房間隔，以870萬元成交，實呎13,242元。原業主早於1985年以151萬元購入，持貨約37年，帳面獲利719萬元或近4.8倍。

東涌本年初接連錄得外籍業主賣樓回國個案，惟近日疫情回穩後，外籍客重返區內市場。中原地產高級分區營業經理吳家威表示，映灣園11座高層H室，實用928方呎，3房1套連儲物室間隔，望內園及部分海景，業主開價1130萬元放盤，即日獲同區外籍租客洽購，議價後微減10萬元或約0.8%，以1120萬元易手，實呎12,069元。原業主2005年1月405.3萬元一手買入，持貨17年，帳面獲利714.7萬元或近1.8倍。

天晉4房 實呎2.7萬逼最高紀錄

除十大屋苑，近年將軍澳區亦已成樓市寒暑表，區內大型屋苑天晉近日做價已重返疫前高峰水平。中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳天晉1期8座高層C室，實用968方呎，4房1套連工人房間隔、望海景，最新以2650萬元成交、實呎27,376元，呎價為屋苑分層單位次高紀錄。原業主2019年4月約2500萬元購入，持貨3年額印期滿即轉手，帳面獲利150萬元或約6%。

資料顯示，屋苑最高呎價紀錄於2018年錄得，一伙高層4房戶以實呎27,412元成交；上述新成交呎價僅較最高紀錄低36元或約0.1%。

事實上，豪宅市場交投同樣暢旺，繼日前北半山寶馬山花園錄破頂價成交後，同區樓齡約47年的雲景台亦有單位以超過2500萬元易手。

雲景台連約戶2530萬沽 46年升80倍

中原區域營業經理蘇浩德表示，雲景台高層D室，實用1065平方呎，3房套間隔，享海景，以2530萬元連租約易手，實呎23,756元。原業主於1976年以30.9萬元買入，持貨46年，帳面獲利2499.1萬元或超過80倍。蘇指出，單位現時以4萬元租出，租金回報約1.9厘。