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仲量聯行：第五波疫情拖延本港商業地產市場復蘇

疫情受控，經濟活動轉度活躍起來，仲量聯行發表今年首季商業地產市場回顧及展望，指因第五波疫情推出的社交距離限制，拖慢了香港商業地產市場的復甦步伐，隨著早前放寬社交距離措施，香港市道轉趨穩定及營商信心恢復後，商業物業市場將逐漸回暖。

仲量聯行租賃業務部主管鮑雅歷（Alex Barnes）表示，今年首季本港疫情嚴峻，但季內寫字樓租賃市場表現較預期理想。寫字樓租戶繼續重新配置他們的需求，市場上不乏擴充工作空間和升級的個案，預計下半年將進入復蘇階段。

 

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝則指，首季整體甲級寫字樓淨吸納量達到97.98萬方呎，增長主要由傳統行業以及部分新興行業帶動，特別是中環甲級寫字樓。由於用戶對優質寫字樓需求持續，中環甲級寫字樓租金在首季度上升0.7%；至於整體甲級寫字樓租金則保持穩定。由於新供應預先獲租客承租，整體吸納量將得到持續改善。

 

商舖市場方面，因政府政策搖擺不定，以及社交和旅行限制影響了零售商的信心，零售業仍然面臨重大挑戰，今年首季核心街舖和主要大型商場的租金分別按季下降6.8%和3.1%。 

仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，本港旅遊業完全恢復前，預計零售市場將繼續主要倚靠本土消費支持，只能待旅遊業回復正常，零售市場復蘇步伐才能明朗化。由於商舖的租金已經從2014年第三季度歷史高位下跌了逾70%，甚至略低於2003年SARS期間錄得的低位，零售商已趁低位回落物色商舖擴張。餐飲、雜貨、大眾時尚和運動及生活行業，以及實驗性零售預計將成為新一輪的租賃需求來源。

 

 

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