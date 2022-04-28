文章日期：2022年4月28日 18:29
零售市況回暖，有長情舖位業主沽貨套現。市場消息指，西環北街29至31號地鋪，面積約1300方呎，最新以約6600萬元連租約售出，呎價約5.07萬元。目前商舖由餐廳以月租約12.2萬元租用，即買家可享租金回報約2.2厘。
原業主早於1976年以約43.5萬元購入，持貨約46年，帳面大賺6556.5萬元或約150倍。
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