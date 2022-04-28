moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

即時地產新聞

西環北街舖6600萬沽 46年升值150倍

零售市況回暖，有長情舖位業主沽貨套現。市場消息指，西環北街29至31號地鋪，面積約1300方呎，最新以約6600萬元連租約售出，呎價約5.07萬元。目前商舖由餐廳以月租約12.2萬元租用，即買家可享租金回報約2.2厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款