事實上，CCL近周逐漸見底回升，以近4周計，CCL已累升2.1%，CCL Mass累升2.11%，CCL(中小型單位)累升2.13%，CCL(大型單位)累升1.94%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，樓價反覆向上，CCL成功由178點水平升穿180點，料短期再進一步上試182點，走勢繼續窄幅遞升。

四區方面，新界西CCL Mass最新報170.74點，按周升1.91%，升幅7周以來最大；新界東CCL Mass報193.69點，按周升0.90%，升幅18周以來最大。九龍CCL Mass報177.52點，按周升0.95%，連升2周共4.18%；港島CCL Mass報183.78點，按周升0.95%。

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