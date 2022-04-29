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換樓客938萬購尚悅3房 創屋苑分層新高

市場剛錄有換樓客以破頂價入市個案。美聯分行高級分區營業經理徐君寶表示，元朗尚悅8座高層K室，3房套連儲物室間隔，實用面積約743方呎，原業主開價約940萬元放售，隨即吸引區內換樓客洽購，最終以938萬元承接，實呎12,624元，成交價創屋苑分層新高。原業主2012年10月以約751.1萬元購入，帳面獲利約186.9萬元或約25%。

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