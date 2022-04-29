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柏瓏I 首輪388伙即日售罄 本月新盤破千宗成交大關

信置（0083）、嘉華（0173）及中海外（0688）元朗西鐵錦上路站柏瓏I，截至下午5時許，首批388伙單位全數已被揀選，同時帶動本月新盤成交突破1000宗大關，令本月成為今年一手交投最旺的月份。柏瓏I 首輪截收近1.35萬票，超額認購逾33倍，成今年新盤票王。

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