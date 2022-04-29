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地產建設商會：李家超對土地房屋問題對症下藥

行政長官選舉候選人李家超今天發表了選舉政綱，香港地產建設商會指，喜見李家超展現出以結果為目標的魄力，在土地房屋問題上，李先生更提出了對症下藥的良方。該會更祝願李家超順利當選，一一落實各項政策，為香港開創美好明天。

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