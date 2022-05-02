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apm「五．一」送DSE考生「抗疫打氣包」 推「來港有禮賞」吸回港客

疫情穩定，市民趁「五．一」長假期外出消費。新地（0016）觀塘apm人流及生意明顯增多，新地代理執行董事馮秀炎表示，4天復活節長假期後，疫情沒有反彈令市民出外更安心；加上天氣因素，市民轉為留商場消遣，旗艦商場觀塘apm在「五．一」長假人山人海，當中食肆復蘇屬其中一大推動力，不單食肆堂食排長龍，速食、輕食類如主題式甜點即台式奶茶、牛角包等，均大受年輕客、家庭客歡迎，加上氣溫驟降，火鍋店頻接訂座，人流及生意均急增20%。

她續指，母親節在即，不少市民亦忙於選購禮物，電器租戶人流持續4月旺勢；總結「五．一」長假期間，餐飲及電器行業人流較上周末再增至少10%。另早前apm的戲院租戶大推「200元睇5套戲」睇戲優惠套票，旋即售罄，戲院人流在長假期顯現。

此外，有見旅客入境防控措施於5月放寬，apm加碼推出「來港有禮賞」，無論是回港港人或非香港居民旅客，即日至6月30日於apm，只需出示登機證或相關回港或抵港紀錄，即可領取40元電子餐飲優惠券及消毒搓手液一份。另外，為向DSE考生打氣，apm亦推出「抗疫打氣包」，應屆中學文憑試考生只要憑准考證、及同日在apm作任何電子貨幣消費，即可免費獲得防疫打氣包一份，內有口罩、消毒搓手液、及新冠肺炎抗原測試各一份。

 

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