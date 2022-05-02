總結4月份，十大屋苑共錄約321宗成交，較3月份升23.9%，成交量創去年7月錄330宗以來9個月新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，疫情持續穩定，政府逐步放寬社交距離措施，一眾發展商把握旺市積極推盤，上星期五至今天一手市場交投相當暢旺，錄約400多宗成交，搶去部分二手焦點，加上二手業主叫價趨硬淨，部份買家轉至二線屋苑尋寶，導致二手成交量略回落。

美聯物業則指，3日長假期（周六至周一）十大屋苑錄得24宗成交，當中以荔枝角美孚新邨錄5宗最多；而周末2日（周六及周日）就錄21宗成交，按周無升跌，並已經連續7星期維持20宗以上水平。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，放寛限制令後新盤空群而出，未來新盤盤源充足，將帶動樓市銷情，惟二手成交卻未有下滑，反映買家對二手保持濃厚興趣。