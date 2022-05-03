美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，港鐵東鐵過海段提前於本月中正式通車，東鐵線將連接港島區，而紅磡往來金鐘站只需7分鐘車程。他指，本港鐵路交通網絡更趨完善，繼屯馬線啟用後，沿線地區樓市已見受惠，而是次東鐵線過海段通車，大大縮短交通時間，不單有利東鐵線屋苑，連帶屯馬線屋苑均受惠，並且特別看好未來發展重鎮的啟德區，以及沙田區一帶，推升區內住屋需求及租務需求，投資客亦會瞄準該批具升值潛力屋苑。

值得留意，近年供應發展重鎮的啟德區亦是東鐵線過海段的受惠區域，由於該區配套逐步落成，商場及商廈將竣工，加上位處市區，發展日趨成熟，故新盤銷情向來理想，而日後由該區過海往港島，只需在紅磡站轉車，較過往需何文田站及油麻地站轉車，又或尖東站再加一段步程前往尖沙咀站轉車更為方便。資料顯示，啟德區已推出近9800伙私人住宅單位供應，迄今已售出約86%，反映市場對區內物業需求相當殷切。

布少明稱，相信東鐵過海段通車後，沿線物業受惠將逐步浮現，並相信隨著市況向好，加上「財爺Plan」將進一步刺激換樓鏈，故是次過海段提早通車將會為市場帶來利好消息。

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