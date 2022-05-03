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御龍山馬場景3房戶1768萬易手 12年帳升逾四成

政府今日宣布沙中線5月15日通車，不少買家上月已偷步入市東鐵沿線屋苑。中原地產副分區營業經理周家傑表示，火炭御龍山4月共錄約4宗成交，包括11座中層B室，實用面積927方呎，屬3房1套連工人套房間隔，向東南、望馬場景，獲用家以1768萬元承接，實呎19,072元。原業主2010年1238萬元購入單位，持貨約12年，帳面獲利530萬元或約42.8%。

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